عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة سعودية

قائد منتخب بنين يعزز دفاع الوحدة

المصدر: العربية.نت
أيدنون خلال التوقيع الذي حدث في سلوفينيا
رابط مختصر

أنهت إدارة الوحدة يوم الاثنين التعاقد مع خالد أيدنون قائد منتخب بنين بعقد يمتد لعامين قادماً من أميان الفرنسي.

ووقع الطرفان العقد في سلوفينيا، إذ يعسكر الفريق المكي استعداداً للموسم الجديد، بينما سيكون الوحدة سادس فريق يلعب معه أيدنون، بعد أسيك أبيدجان الإيفواري ولومان وباستيا ولوشون وأميان في فرنسا.

ولعب أيدنون 23 مباراة مع أميان الموسم الماضي، وتعرض إلى الطرد مرة واحدة في خسارة فريقه على أرضه أمام باريس سان جيرمان.

وكان أيدنون لاعباً في صفوف منتخب بنين الذي أقصى المغرب من كأس أمم إفريقيا الأخيرة في واحدة من أكبر مفاجآت البطولة.

كلمات دالّة

#الوحدة, #خالد أيدنون, #بنين

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر