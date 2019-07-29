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منصور بن مشعل يجتمع باللاعبين.. ودجانيني يواصل التأهيل

المصدر: العربية.نت
من اجتماع الأمير باللاعبين
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عقد الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على كرة القدم في أهلي جدة يوم الأحد، اجتماعاً بالجهازين الفني والإداري واللاعبين، أكد من خلاله ضرورة العمل الجاد لتحقيق أهداف النادي.

وكان المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش قد قرر إغلاق تدريبات الفريق أمام الجماهير ووسائل الإعلام بداية من تدريبات يوم الأحد حتى موعد مواجهة الهلال في السادس من شهر أغسطس المقبل، ضمن ذهاب ثم نهائي دوري أبطال آسيا.

وبعد أنباء عن غيابهما عن لقاء الذهاب أمام الهلال، واصل الثنائي دجانيني تفاريس وسعيد المولد برنامجهما التأهيلي استعدادا للمواجهة القارية.

كلمات دالّة

#دجانيني, #أهلي جدة, #منصور بن مشعل

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