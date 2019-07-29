نور الدين أمرابط ينضم إلى معسكر النصر في البرتغال

انضم المغربي نور الدين أمرابط يوم الاثنين إلى معسكر النصر المقام حالياً في البرتغال وذلك بعد نهاية إجازته التي منحها إياه المدرب روي فيتوريا.

ونشر حساب النصر صور وصول اللاعب المغربي الدولي إلى معسكر الفريق الذي بدأ يوم 12 يوليو، ويمتد حتى الأول من أغسطس المقبل.

وكان أمرابط ضمن عناصر المنتخب المغربي الذي بلغ ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا، قبل الوداع على يد بنين في واحدة من أكبر مفاجآت البطولة.

ولعب متوسط الميدان المغربي دوراً كبيراً في تتويج النصر بلقب دوري كأس محمد بن سلمان الموسم الماضي بعدما سجل 5 أهداف ومنح لزملائه 11 تمريرة حاسمة.