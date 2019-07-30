معهد إعداد القادة يستضيف المدرب الشهير كابيلو

أعلن معهد إعداد القادة في السعودية استضافة المدرب الإيطالي الشهير فابيو كابيلو يوم السبت في لقاء مع المدربين والمهتمين بكرة القدم.

وستكون استضافة المدرب الشهير الأولى في السعودية، على أن تعقد في السابعة والنصف من مساء يوم السبت في الرياض.

وعرف كابيلو خلال سنوات تدريبه بتحقيق العديد من البطولات ومنها دوري أبطال أوروبا عام 1994 عندما هزم "فريق الأحلام" لبرشلونة بقيادة كرويف برباعية دون رد في المباراة النهائية، وكذلك تحقيق لقب الدوري مع الفريق اللومباردي 4 مرات متتالية بين 1992 و1996.

ودرب كابيلو ريال مدريد الذي حقق معه لقب الدوري مرتين في مرحلتين، الأولى كانت 1996-1997 وبعد 10 أعوام عاد إلى الفريق وحقق معه لقب "لا ليغا"، كما جلب بطولة الدوري إلى روما مطلع الألفية، وحقق بطولتي دوري مع يوفنتوس قبل سحبهما.

ودرب كابيلو (73 عاماً) كذلك منتخبي إنجلترا وروسيا بالإضافة إلى جيانغسو الصيني.