غاياردو يضغط على ريفربليت لشراء بطاقة دياز.. والأخير يظهر في "بالستينو"

أعاد الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، مدرب ريفربليت، اهتمامه في التشيلي باولو دياز، مدافع أهلي جدة، خلال مقابلة بعد تأهل فريقه إلى ربع نهائي ليبرتادوريس.

وبعد تأهل ريفر بليت الأرجنتيني إلى ربع نهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس القارية، قال غاياردو "الإدارة تعلم نيتي مسبقا".

ويقلق أنصار ريفربليت بخصوص سوق الانتقالات، لمحدودية النادي المادية بجانب اقتراب موعد إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في الأرجنتين، إذ تبقى على إغلاقها 8 أيام، في الثامن من أغسطس المقبل.

ويطالب أهلي جدة المالك لبطاقة المدافع التشيلي بمبلغ 5 ملايين يورو لبيع اللاعب، خاصة أن العملاق الأرجنتيني قدم عرضين سابقين للنادي الغربي وقوبلا بالرفض.

ودائما ما أبدى غاياردو، الذي اقتحم جائزة المرشحين لأفضل مدرب في عام 2019، إعجابه بالمدافع التشيلي، إذ قال في لقاء سابق "أرى بأن فريقي كاملا، ولكن أحتاج لاعبا معينا، أود أن أكون متفائلا بالقول إن الإدارة تبذل المجهود الطلوب لذلك".

ولكن غاياردو وبعد فوز ريفربليت على كروزيرو بركلات الترجيح يوم الأربعاء، خرج بتصريح واضح وقال "الإدارة تعلم نيتي مسبقا، ولن أقول أكثر من ذلك".

وكان الأهلي قد أعلن قائمته للمباراة الرسمية الأولى للموسم المقبل، أمام الهلال في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، والتي شهدت عودة جميع اللاعبين وغياب دياز، الذي يتدرب مع نادي بالستينو التشيلي آملا في أن يتعاقد معه ريفربليت قبل الثامن من أغسطس المقبل.

وليست هذه المرة الأولى التي يطلب فيها بطل ليبرتادوريس في النسخة الماضية ود المدافع التشيلي، فقد حاول نادي ريفربليت التعاقد مع دياز في يناير الماضي، قبل الإصرار على التعاقد معه في الصيف الحالي.

وكان الأهلي قد وقع مع المدافع التشيلي في الصيف الماضي بطلب من المدرب الأرجنتيني بابلو غيدي، قادما من صفوف فريق سان لورنزو، ولعب برفقته أغلب المباريات، 24 لقاء دوريا، و6 قارية، و4 في بطولة كأس الملك.