الأخضر يواجه سنغافورة في القصيم

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الجمعة، موافقة الاتحاد الآسيوي على إقامة مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره السنغافوري، والمقرر إقامتها في 10 من أكتوبر المقبل، على ملعب مدينة الملك عبد الله في القصيم.

وذكر الاتحاد السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي" تويتر": الاتحاد الآسيوي يصادق على اختيار الاتحاد السعودي لكرة القدم، ملعب مدينة الملك عبدالله في القصيم، مكاناً لإقامة مباراة المنتخب ومنتخب سنغافورة، ضمن التصفيات الأولية المؤهلة لنهائيات كأس العالم وكأس آسيا يوم العاشر من أكتوبر".

ويلعب المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023، والتي تضم كلا من منتخبات فلسطين وسنغافورة واليمن.

ويتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى في المجموعات وأفضل أربع منتخبات تحتل المركز الثاني إلى بطولة كأس آسيا 2023 المقرر إقامتها في الصين، وكذلك إلى المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.