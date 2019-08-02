الاتحاد السعودي يعتمد التعديلات الجديدة على "الاحتراف"

اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الجمعة، التعديلات المقامة على بعض البنود والفقرات من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.

وتم تعديل الفقرة 5 من البند ثانياً الخاص بتسجيل اللاعبين في أندية الدرجة الممتازة، حيث تم إعادة قائمة الاستثمار لفترة مؤقتة، حيث تنتهي بنهاية فترة تسجيل اللاعبين الثانية للموسم المقبل، وبالنسبة للاعبين المحترفين الأجانب السارية عقودهم من الموسم السابق، بحد أقصى 3 لاعبين، على أن يقدم النادي إقرار بتحمله كافة الرواتب الشهرية، وأي مبالغ مالية تتعلق بععقد اللاعب إلى حين بيع عقده أو إسقاطه من كشوفات النادي.

وعدلت الفقرة 1 من المادة الخامسة عشرة الخاصة بأجور اللاعبين، بأن لا يقل الحد الأدنى لأجور اللاعبين السعوديين في الدرجة الممتازة عن 10.800 ريال ولا يزيد عن 150 ألف ريال، شاملا السكن والمواصلات.

وفي المادة 21 الخاصة باستعادة وضع الهواية، حيث أضيفت فقرة جديدة تنص على أن لا يجوز لأي لاعب مسجل كمحترف أن يعاد تسجيله كهاوٍ إلا بعد مرور 30 يوماً من آخر مباراة لعبها كمحترف، وعدم الإخلال بما نصت عليه الفقرة 1 من هذه المادة والتي تنص بأنه لا يجوز في دوري الدرجة الممتازة إعادة تسجيل اللاعب المحترف كهاوٍ.

وفي المادة 29 الخاصة بفترات التسجيل، لا يجوز تسجيل اللاعبين في إحدى فترتي التسجيل السنوية المحددة بالتعميم السنوي، ويستثنى اللاعب المحترف الذي انتهى عقده قبل نهاية فترة التسجيل فإنه يمكن تسجيله خارج الفترة مع مراعاة نزاهة وتكامل المسابقات والبطولات، وفي حال إنهاء التعاقد بين النادي واللاعب بسبب مشروع، فإن على اللجنة اتخاذ الإجراءات في حدود صلاحياتها لتفادي انتهاك العقود وحفاظا على حقوق الأطراف ووفقا للمادة 40 إنهاء العقد لأسباب مشروعة.

وفي المادة 34 تم تعديل الفقرة 3 الخاصة بتحول اللاعبين الهواة إلى محترفين، والتي تنص بأنه إذا لم يتلقَّ اللاعب عرضاً من ناديه الحالي قبل آخر 10 أيام من فترة التسجيل فيحق للاعب التوقيع مع أي نادٍ آخر كلاعب محترف ويتم تسجيله قبل انتهاء فترة التسجيل، مع دفع قيمة التعويض عن التدريب للنادي المستحق للتعويض والذي أسهم في تدريب وتعليم وتطوير اللاعب إن وجد. وفي المادة نفسها، عدلت الفقرة 4، والتي تنص على أنه في حال تقديم نادٍ عرضاً لتوقيع عقد احترافي قبل بداية الفترة المشار إليها في الفقرة 3 من هذه المادة، فعلى اللاعب أن يوقع عقدا لمدة لا تقل عن سنتين على أن لا يقل أجر اللاعب الشهري عن الحد الأدنى الوارد في المادة 15 من هذه اللائحة.

وفي المادة 35 الخاصة بتحول اللاعبين الهواة من أنديتهم، في الفقرتين (أ) و(ب)، إذا رفض النادي الحالي للاعب عرض ناد آخر، فإنه يجب عليه خلال 7 أيام من تاريخ رفضه لعرض النادي الآخر، إبرام عقد احترافي مع اللاعب خلال أول فترة تسجيل إذا كان تقديم العرض قبل بداية فترة التسجيل بما لا يتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة. وفي المادة نفسها عدلت الفقرة 2 والتي تنص على أنه لا يجوز انتقال اللاعب الهاوي إلى ناد آخر بصفة الهواية إلا بموافقة ناديه الحالي. وتم إلغاء الفقرة 2 من المادة 9 الخاصة بشروط احتراف اللاعب السعودي، والفقرة 5 من المادة 34 المتعلقة بتحول اللاعبين الهواة إلى محترفين.