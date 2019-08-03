الأخضر يصل إربيل استعداداً لمواجهة الكويت

اكتمل وصول فرق المجموعة الثانية إلى إربيل التي تشهد بدءا من يوم الأحد تنافس 4 منتخبات من أجل نيل الصدارة وضمان التأهل للمباراة النهائية لبطولة غرب آسيا التي يستضيفها العراق لأول مرة.

ويعتزم لاعبو المنتخب السعودي على الظهور بمستوى يليق بكرة الأخضر بقيادة المدرب يوسف عنبر والذي اكتفى بمعسكر داخلي في الرياض قبل القدوم إلى العراق.

وتعد مباراة الأخضر الأقوى في البطولة حين يواجه المنتخب الكويتي في ديربي خليجي يوم الأحد والذي يشهد أيضا مباراة الأردن وصيف البطولة السابقة والمنتخب البحريني على ملعب فرانسوا حريري في إربيل.