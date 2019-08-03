الأخضر يفتتح مشاركته في غرب آسيا بمواجهة الكويت

يفتتح المنتخب السعودي مشاركته في بطولة غرب آسيا التي تستضيفها العراق، حينما يواجه نظيره الكويتي في المرحلة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثانية للمسابقة.

ويأمل الأخضر في أن يحقق نتائج مميزة بعكس التي حققها في مشاركته السابقة في نسختي 2012 و2013 ،حيث اكتفى بتحقيق فوز وحيد كان على المنتخب اليمني في نسخة 2012.

ويدخل الأخضر البطولة بتشكيلة شابة بقيادة المدرب السعودي يوسف عنبر، الذي لم يتمكن من الاستعانة بلاعبي أندية النصر والهلال والأهلي والاتحاد بسبب مشاركتهم المرتقبة في دوري أبطال آسيا منتصف الأسبوع الجاري.

ويبرز بتشكيلة الأخضر المهاجم عبدالفتاح آدم المنتقل حديثاً إلى النصر ولاعب الوحدة علي النمر والحارس المخضرم مصطفى ملائكة والذي كان ضمن تشكيلة المنتخب السعودي المشارك في نهائيات كأس العالم 2006.

وفي المقابل يسعى المنتخب الكويتي إلى استعادة توازنه، حيث إنها المشاركة الدولية الأولى له بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم برفع الإيقاف عن الكرة الكويتية.

وتمثل البطولة أهمية كبيرة للمنتخب الكويتي بحسب تصريح مدربه الكرواتي روميو يوزاك كونها ستكون أفضل إعداد للتصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وأقام المنتخب الكويتي الذي سبق له تحقيق اللقب عام 2010 معسكراً تدريبياً خاصاً للبطولة في العاصمة الإنجليزية لندن.

ويبرز في تشكيلة المنتخب الكويتي مهاجمه المخضرم بدر المطوع واللاعب فيصل زايد والحارس سليمان عبدالغفور.