الحلافي مشرفاً على كرة القدم في النصر

أصدر صفوان السويكت، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، قراراً بتكليف عضو الشرف الذهبي عبدالرحمن الحلافي بالإشراف على كرة القدم بالنادي.

ونشر حساب النادي الأصفر على "تويتر" خبراً جاء فيه أن السويكت كلف الحلافي بالإشراف العام على كرة القدم بالنادي، حتى انتهاء أعمال الاستلام والتسليم النظامية.

وكان الحلافي قد زار معسكر النصر في البرتغال قبل نحو أسبوع واجتمع باللاعبين، مؤكداً لهم إقامة حفل تكريم لهم وتسليم مكافآت الفوز بلقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، كما كان ممثلاً للنادي عند التوقيع مع عبدالفتاح آدم لاعب التعاون، وتجديد عقد عبدالرزاق حمدالله.