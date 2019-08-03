تعاقدات الأهلي البوسنية تشد انتباه الأوروبيين

شد أهلي جدة انتباه الصحف الأوروبية بعدما تعاقد مع المدافع البوسني إرفين زوكانوفيتش ليكون ثاني تعزيز لصفوف الفريق من الدولة نفسها، بعد مواطنه إلفيس ساريتش الذي انضم للفريق في وقت سابق.

وكتب موقع "سفنسكافانز" السويدي على صفحته في خبر تعاقد الأهلي مع مدافع روما السابق: "الأهلي يضم بوسنياً آخر". وأرجع الموقع سبب توقيع النادي الغربي مع البوسنيين إلى مدربهما الجديد برانكو إيفانكوفيتش، خاصة أنه يتابع كرة القدم في منطقة البلقان عن كثب، كما قد أوضح الدرب في وقت سابق أنه سأل مواطنيه روبرت بروزنكي، مدرب البوسنة الحالي، وإيفان يورتش، مدرب جنوى السابق والذي سبق أن أشرف على المدافع الدولي.

وكشف إيفانكوفيتش بأن كلا المدربين أشاد بمستوى المدافع، وأن على برانكو التعاقد معه دون تردد.

وسبق لزوكانوفيتش (32 عاما)، اللعب للعديد من الأندية مثل جينت البلجيكي، قبل أن يبدأ مسيرته مع عدد من الأندية الإيطالية في عام 2014 مثل كييفو فيرونا وسامبدوريا وجنوى وأتالانتا وروما، ليكون أهلي جدة محطته الـ13. وعلى الصعيد الدولي، لعب زوكانوفيتش 36 مباراة دولية بين تصفيات كأس عالم وتصفيات كأس أوروبا قبل أن يشارك في دوري الأمم الأوروبية الأخيرة التي توجت بها البرتغال. وبحسب الصحف البوسنية فإن الصفقة كلفت أهلي جدة قرابة 800 ألف يورو لمدة موسمين مع خيار التجديد لموسم ثالث.

وكتب المدافع البوسني الذي لقبه مشجعو الأهلي بـ"الجدار" على صفحته الشخصية في موقع "إنستغرام": فخور بأن أكون جزءا من هذا النادي الكبير، وآمل أن نحقق معا العديد من الألقاب. ولم يسبق أن تعاقد الأهلي مع لاعب بوسني، فيما يعد الصربي ألكسيتش رابع لاعب صربي يرتدي قميص النادي الغربي، بعد نيكولا بيتكوفيتش وداركو أنيتش وميودراغ أنديلكوفيتش.