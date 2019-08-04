آسيوياً.. الهلال الأكثر مشاركة والنصر يأمل بتجاوز ثمن النهائي

يبحث اتحاد جدة عن إعادة أمجاده في دوري أبطال آسيا في مشاركته الـ11 في المسابقة بنظامها الجديد، حيث يعتبر أكثر الأندية السعودية إنجازا، في حين سجّل الهلال اسمه كأكثر الأندية مشاركةً في المسابقة بواقع 15 مرة، ويتطلع الأهلي إلى تكرار إنجازه عام 2012 حينما وصل لنهائي المسابقة، ويعتبر النصر أقل هذه الأندية في المشاركة في المسابقة بواقع 4 مرات.

وسبق للاتحاد أن سطّر اسمه بأحرفٍ من ذهب بعدما نجح بتحقيق اللقب مرتين في نسختي 2004 و 2005 حينما اكتسح مضيفه سيونغنام الكوري بخماسية نظيفة في إياب النهائي بعدما كان خاسراً على ملعبه 3-1 في مواجهة الذهاب، وفي النسخة التي تليها حقق اللقب على حساب العين الإماراتي بعدما تعادلا 1-1 ذهاباً وحسم لقاء الإياب الذي احتضنه ستاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة بفوزه 4-2.

وكان الاتحاد قريباً من تحقيق لقبه الثالث بعدما وصل لنهائي نسخة 2009 حينما خسر أمام مضيفه بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي 2-1 في النهائي.

ويعتبر الهلال أكثر الأندية السعودية مشاركة في دوري أبطال آسيا بواقع 15 مرة وقدّم أداءً قوياً في أكثر من نسخة إلا أنه لم يظفر بلقب البطولة واكتفى بتحقيقه لقبين للمسابقة بنظامها القديم.

وأفضل نتائج حققها الهلال في المسابقة بنظامها القديم حينما وصل للنهائي مرتين، الأول كان في نسخة 2014 حينما خسر اللقب لصالح سيدني الأسترالي عقب خسارته ذهاباً 1-صفر، وتعادله سلبياً في مواجهة الإياب.

وكرر الهلال إنجازه في موسم 2017 حينما وصل للنهائي إلا أنه فشل في تحقيق اللقب والذي توج به فريق أوراوا ريد الياباني عقب تعادله ذهاباً في الرياض 1-1 وخسارته لقاء الإياب 1-صفر.

في حين شارك الأهلي في المسابقة بنظامها الجديد 10 مرات وحقق إنجازاً وحيداً بالوصول إلى النهائي مرة وحيدة كانت في نسخة 2012 حينما خسر في النهائي أمام مضيفه أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بثلاثية نظيفة.

ويطمح النصر إلى أن يسجل أرقاماً مميزة في هذه النسخة حيث يعتبر أقل الفرق السعودية في هذه النسخة مشاركةً في المسابقة بواقع 4 مرات. واكتفى النصر بالوصول إلى الدور ثمن النهائي في أول نسخة شارك بها عام 2011 حينما خسر أمام مضيفه ذوب آهن أصفهان الإيراني 4-1، في حين خرج من دور المجموعات في مشاركته في نسختي 2015 و 2016.‏‫