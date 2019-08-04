اتحاد جدة في اختبار آسيوي أمام ذوب آهن الإيراني

ستكون مهمة اتحاد جدة صعبة حينما يواجه ضيفه ذوب آهن أصفهان الإيراني، على ستاد آل مكتوم في مدينة دبي الإماراتية، في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا.

ويتطلع الاتحاد لتحقيق نتيجة الفوز كون المباراة على أرضه، لتسهل مهمته في لقاء الإياب الذي سيقام يوم الاثنين المقبل.

وأكمل الاتحاد استعداده للموسم الرياضي بإقامة معسكر في مدينة مانشستر الإنجليزية بقيادة مدربه التشيلي لويس سييرا، تبعه معسكر آخر في مدينة دبي الإماراتية.

وأبرمت إدارة الاتحاد 5 صفقات محلية بعد تعاقدها مع المدافعين حمدان الشمراني وعبدالمحسن فلاتة واللاعب عبدالإله المالكي والمهاجمين عبدالرحمن العبود وهارون كمارا، والثنائي الأجنبي التشيلي لويس خيمينيز والأرجنتيني ايميليانو فيكيو.

ويأمل الاتحاد في أن يفتتح موسمه بصورة مغايرة عن ما قدمه في الموسم الماضي بعدما صارع على البقاء حتى المراحل الأخيرة.

واختار التشيلي لويس سييرا الرباعي الأجنبي البرازيلي رومارينيو والتشيلي كارلوس فيلانويفا ومواطنه لويس خيمينيز المسجل كلاعب آسيوي بسبب حمله الجنسية الفلسطينية والأرجنتيني فيكيو.

‏‫ووصل الاتحاد إلى هذا الدور بعد حصوله على المركز الثاني بمجموعته التي ضمت فرق الوحدة الإماراتي ولوكوموتيف الأوزبكي والريان القطري.

وفي المقابل وصل ذوب آهن الإيراني إلى هذا الدور بعد احتلاله المركز الأول في مجموعته التي ضمت فرق النصر السعودي والوصل الإماراتي والزوراء العراقي.