النصر يفتتح موسمه بمواجهة صعبة أمام الوحدة الإماراتي

تتجه الأنظار يوم الاثنين صوب ستاد الملك فهد الدولي بالرياض، والذي سيحتضن مواجهة النصر أمام ضيفه الوحدة الإماراتي، في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا.

ويدخل النصر المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد المستويات المميزة التي قدمها في الموسم الماضي والتي توجها بتحقيقه لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكمل النصر استعداده للموسم الجديد بإقامة معسكر في البرتغال موطن مدربه روي فيتوريا لمدة 19 يوماً، وفضًل مدربه الإبقاء على الرباعي الأجنبي المسجل في دور المجموعات وهم الحارس الأسترالي براد جونز والمدافع البرازيلي مايكون بيريرا ومواطنه جوليانو فيكتور والمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، في حين أبرمت إدارته صفقتين محليتين بالتعاقد مع المهاجمين عبدالفتاح آدم وصالح آل عباس.

وقدّم النصر أداءً متواضعاً في مستهل مشاركته في المسابقة الموسم الماضي حينما خسر أمام الوصل الإماراتي وذوب آهن الإيراني في أول مرحلتين، إلا أنه انتفض وحقق الفوز في ثلاث مباريات متتالية على الزوراء العراقي ذهاباً وإياباً وعلى الوصل الإماراتي، قبل أن يتعادل سلبياً أمام ذوب آهن ليحجز البطاقة الثانية في المجموعة.

ومن المتوقع أن يزج البرتغالي روي فيتوريا بمدافعه البرازيلي مايكون بيريرا والذي لم يشارك في دور المجموعات كون المدرب كان يلعب المسابقة بالتشكيلة الاحتياطية.

ويعول النصر كثيراً على مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله هداف الفريق والذي سيعود للتشكيلة الأساسية في المسابقة بعد أن غاب عنها في المباريات الأربع الأخيرة بدور المجموعات، بجانب اللاعب البرازيلي جوليانو فيكتور والذي سجّل 5 أهداف في هذه النسخة ابتداءً من مواجهة أجمك الأوزبكي في الملحق.

وفي المقابل يأمل الوحدة الإماراتي إلى تحقيق نتيجةٍ إيجابية تسهل مهمته في لقاء الإياب الذي سيقام في العاصمة أبوظبي.

ووصل الوحدة إلى هذا الدور بعدما تأهل كأول مجموعته التي ضمت بجانبه اتحاد جدة ولوكوموتيف الأوزبكي والريان القطري.