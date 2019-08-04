رينار يبحث عن المونديال.. ومهمته تبدأ بمباراة النصر

كشف هيرفي رينار مدرب المنتخب السعودي الجديد أنه سيبدأ مهامه يوم الاثنين بحضور لقاء النصر والوحدة الإماراتي في دوري أبطال آسيا، مشيراً إلى أنه تابع المنتخب السعودي للشباب في المونديال الأخير وكوّن فكرة كاملة عن عناصره.

ووقع رينار مدرب منتخب المغرب وكوت ديفوار وزامبيا وأنغولا السابق، عقده مع الاتحاد السعودي لتولي مهمة تدريب المنتخب حتى نهائيات كأس العالم 2022.

وقال المدرب الفرنسي الحائز على لقبي كأس أمم إفريقيا: من المهم أن أتواجد في السعودية لفترة طويلة، وسأبدأ ذلك بحضور مباراة النصر والوحدة الإماراتي وبعدها الأهلي والهلال في دوري أبطال آسيا.

وزاد: من مهامي أنا وطاقمي اكتشاف أبرز اللاعبين الذين بإمكانهم خدمتنا في المنتخب، فالتواجد في كأس العالم تجربة عظيمة نود تكرارها كل مرة رغم صعوبة هذا الأمر، لكننا سنسعى سوياً لتحقيقه.



وزاد: تابعت نهائيات كأس آسيا تحت 19 عاماً التي حققها المنتخب السعودي، وكذلك مباراة المنتخب السعودي أمام فرنسا في مونديال الشباب الأخير، ولدي فكرة كاملة عن هذا المنتخب.

وختم حديثه قائلاً: من خلال تجربة دامت عقداً في إفريقيا، أؤكد أن الاختلاف هناك موجود في كرة القدم بالجزء الشمالي من القارة وكذلك جنوبها، والأهم بالنسبة للمدرب هو التكيف مع البيئة التي يعمل بها.