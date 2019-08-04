قبل الحسم الآسيوي.. النصر يبقي فيتوريا والأجانب وتغييرات كبيرة في الثلاثي

يعتبر نادي النصر الوحيد من ضمن الفرق السعودية والذي سيدخل المعترك الآسيوي باستقرار فني كبير حيث لم يطرأ أي تغيير على قائمة لاعبيه الأجانب الذين شاركوا في دور المجموعات بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، في حين لجأت بقية الفرق الهلال والأهلي والاتحاد إلى إجراء تغييرات على قوائمها الأجنبية، في حين أن جميع الفرق غيرت رؤساء أنديتها.

وقرر البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر والذي تولى الدفة الفنية للفريق منتصف الموسم الماضي خلفاً للأورغوياني دانييل كارينيو، أن يعتمد على ذات اللاعبين الذين كانوا مسجلين في القائمة بدور المجموعات، وهم البرازيليين مايكون وجوليانو والمغربي عبدالرزاق حمدالله والحارس الأسترالي براد جونز، بالإضافة إلى لاعبيه المحليين الجدد المهاجمين عبدالفتاح آدم وصالح آل عباس المنتقلين من ناديي الحزم ونجران.

في حين انتخب النصراويون إدارةً جديدة بقيادة الدكتور صفوان السويكت خلفاً للرئيس السابق سعود السويلم والذي انتهى تكليفه بنهاية الموسم المنصرم.

في حين أجرى الهلاليون عدداً كبيراً من التغييرات، حيث تعاقدت إدارته الجديدة بقيادة الرئيس فهد بن نافل مع المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، بالإضافة إلى تغيير كبير على قائمة لاعبيه الأجانب حيث كانت القائمة تضم في دور المجموعات الرباعي البرازيلي كارلوس إدواردو والأسترالي ميلوش ديجينيك والفرنسي بافتيمبي غوميز والإيطالي سيباستيان جوفينكو، واستبدل الروماني لوشيسكو البرازيلي إدواردو ليحل محله البيروفي أندريه كاريو، واستبدل خانة اللاعب الآسيوي بضم المدافع الكوري الجنوبي جانغ هيون سو، بديلاً للأسترالي ديجينيك.

وعلى الطرف الآخر لا تختلف تغييرات الأهلي كثيراً على الهلال بعدما انتخبوا أحمد الصائغ ليكون رئيساً لمدة 4 سنوات، والذي تعاقد مع المدرب الكرواتي الخبير برانكو.

وعلى صعيد اللاعبين الأجانب اكتفى برانكو بتغيير لاعب وحيد بدخول اللاعب الصربي دانييل أليكسيتش، في حين أبقى على السوري عمر السومة ولاعب الرأس الأخضر دجانيني تافاريس والبرازيلي جوزيف دي سوزا.

ودعمت إدارة الأهلي فريقها بالتعاقد مع 4 لاعبين محليين وهم المدافعين خالد البركة ويزيد البكر ومحمد خبراني وسلطان مندش.

في حين قررت إدارة الاتحاد الجديدة بقيادة الرئيس أنمار الحائلي الإبقاء على المدرب التشيلي سييرا ليقود الفريق موسماً جديداً، والذي بدوره أجرى تغييرين على قائمته الآسيوية بدخول مواطنه لويس خيمينيز "فلسطيني الجنسية" بديلاً للأسترالي ماثيو يورمان، والأرجنتيني إيميليانو فيكيو بديلاً للعاجي سانوغو.

وأبرمت إدارة الاتحاد خمس صفقات محلية بالتعاقد مع المدافعين عبدالمحسن فلاتة وحمدان الشمراني واللاعب عبدالإله المالكي والمهاجمين هارون كمارا وعبدالرحمن العبود.