الاتحاد يستبعد كمارا وعيسى من قائمته أمام ذوب آهن

استبعدت إدارة اتحاد جدة ثنائي الفريق من فئة المواليد هارون كمارا وجابر عيسى يوم الأحد، من قائمته الآسيوية قبل مواجهة ذوب آهن الإيراني يوم الاثنين.

وأوضح الاتحاد في بيان له أنه رفع اسم الثنائي في قائمة الفريق الأول لدور الـ16 لأنهما مباراتان، وللحصول على موافقة بأهلية مشاركة اللاعبين المواليد من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قبل أن يقرر استبعاد الثنائي بعد مباحثات بين الإدارة والجهاز الفني.

وسيبدأ الاتحاد موسمه الجديد بمواجهة ذوب آهن الإيراني في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا يوم الاثنين على ملعب زعبيل في دبي الإماراتية.