أمام الوحدة الإماراتي.. حمدالله يسجل والنصر يتعثر

أهدر النصر السعودي نقطتين ثمينتين عقب تعادله أمام ضيفه الوحدة الإماراتي 1-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا.

وبدأ المباراة بهجوم مكثف من الفريق الضيف والذي كاد أن يخطف هدف السبق حينما تلقى لاعبه البرازيلي ليوناردو عرضية مميزة من زميله محمد المنهالي ليسدد كرةً قوية إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

ورد النصر سريعاً وتمكن مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله من افتتاح التسجيل عند الدقيقة 17 بعدما حول عرضية زميله سلطان الغنام برأسه في شباك الحارس محمد الشامسي.

وسنحت فرصة ثمينة للمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدلله حينما تلقى تمريرة من زميله عبدالله الخيبري ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس محمد الشامسي الذي أبعدها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني واصل النصر هجومه وأهدر لاعبه حمد آل منصور هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله عبدالرزاق حمدالله ليسدد الكرة قوية إلا أنها ذهبت خارج الخشبات الثلاث.

وعند الدقيقة 53 تمكن البرازيلي ليوناردو لاعب الوحدة من تسجيل هدف التعادل عقب تلقيه تمريرة متقنة من زميله إسماعيل مطر ليواجه المرمى ويراوغ الحارس الأسترالي براند جونز ويضع الكرة في الشباك.

وحاول النصر كثيراً إلا أنه فشل في الوصول الى مرمى الوحدة الإماراتي ليتأجل الحسم إلى مباراة الإياب التي ستقام بالعاصمة الإماراتية أبوظبي يوم الاثنين المقبل.