كمارا يلتحق ببعثة الأخضر في بطولة غرب آسيا

التحق المهاجم هارون كمارا ببعثة المنتخب السعودي المشارك في بطولة اتحاد غرب آسيا في العراق وذلك بعد استبعاده من قائمة فريقه التي ستواجه ذوب آهن الإيراني في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان كمارا المنتقل إلى اتحاد جدة الشهر الماضي، ضمن قائمة المنتخب السعودي التي اختارها يوسف عنبر للمشاركة في بطولة غرب آسيا، قبل أن يتم السماح له بالبقاء مع فريقه نظراً لخوض مباراتي ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وأعلن اتحاد جدة في وقت متأخر من يوم الأحد استبعاد الثنائي كمارا وجابر عيسى من قائمته التي ستواجه ذوب آهن أصفهان الإيراني، وذلك بعد مباحثات بين الإدارة والجهاز الفني.