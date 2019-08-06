برباعية غوميز والحافظ.. الهلال يكتسح الأهلي ويضع قدماً في ربع النهائي

وضع الهلال قدماً في الدور ربع النهائي، بعدما اكتسح مضيفه أهلي جدة 4-2، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا.

وبدأت المباراة مثيرة للغاية حيث انتظر الأهلي حتى الدقيقة 6 حينما تمكن مهاجمه السوري عمر السومة من افتتاح التسجيل بعدما أكمل تمريرة زميله عبدالفتاح عسيري بقدمه في شباك الحارس عبدالله المعيوف.

وحاول الهلال العودة ونجح عند الدقيقة 15 بتسجيل هدف التعادل عن طريق مهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز الذي حول تمريرة زميله البيروفي آندريه كاريو برأسه في شباك الحارس محمد العويس.

وكاد الإيطالي سباستيان جوفينكو لاعب الهلال أن يضيف الهدف الثاني بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وعند الدقيقة 39 تمكن مهاجم الأهلي دجانيني تافاريس من تسجيل الهدف الثاني عقب تلقيه تمريرة متقنة من زميله عبدالفتاح عسيري ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني كثف الهلال هجومه وتمكن مهاجمه الفرنسي غوميز من تسجيل هدف التعادل بعدما تابع تسديدة زميله الإيطالي جوفينكو العائدة من الحارس محمد العويس ليسدد الكرة قوية في الشباك.

ورد الأهلي وكان قريباً من تسجيل الهدف الثالث بعدما ارتقى مهاجمه عمر السومة لعرضية زميله عبدالفتاح عسيري وحول الكرة برأسه إلا أنها ذهبت بجانب مرمى الحارس عبدالله المعيوف.

وعند الدقيقة 65 تمكن الفرنسي غوميز من تسجيل الهدف الثالث الشخصي له ولفريقه عقب تلقيه تمريرة من زميله جوفينكو ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وفرض الأهلي سيطرته بحثاً عن هدف التعادل وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه حسين المقهوي الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس عبدالله المعيوف الذي تصدى لها.

ورد الهلال سريعاً وكان قريباً من تسجيل الهدف الرابع بعدما سدد مهاجمه غوميز كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس محمد العويس الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 81 تمكن مدافع الهلال البديل عبدالله الحافظ من تسجيل الهدف الرابع لفريقه بعدما استغل كرة عائدة إليه بالخطأ من مدافع الأهلي محمد ال فتيل ليسدد الكرة في الشباك.

وسيلتقي الفريقان في مواجهة الإياب يوم الثلاثاء المقبل على ستاد جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض.

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