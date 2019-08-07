أبها يتعاقد مع عدنان فلاتة حتى نهاية الموسم

وقعت إدارة أبها الصاعد إلى دوري المحترفين يوم الأربعاء مع الظهير الأيسر عدنان فلاتة لتمثيل الفريق حتى نهاية الموسم المقبل.

وبدأ عدنان فلاتة (35 عاماً) مشواره مع نادي اتحاد جدة في عام 2004 واستمر في صفوفه حتى 2011، وحقق خلال تلك الفترة بطولة دوري أبطال آسيا مرتين وبطولة الدوري السعودي ودوري أبطال العرب بالإضافة إلى كأس ولي العهد، وعاد مجدداً إلى الفريق في صيف 2016 وفاز بكأس ولي العهد في الموسم الأول وكأس الملك في الموسم الثاني.

ومثل فلاتة أندية الوحدة والنصر وكان كذلك ضمن العناصر التي حققت لقب دوري المحترفين مع الفتح موسم 2012-2013، ورحل بعدها إلى التعاون وأسهم بوصوله إلى دوري أبطال آسيا 2017، وفي الموسم الماضي لعب مع القادسية حتى هبوطه.