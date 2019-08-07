الشباب يختتم معسكره بخسارة ثقيلة أمام لاتسيو الإيطالي

خسر الشباب مباراته الودية الأخيرة أمام لاتسيو الإيطالي يوم الأربعاء بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك ضمن معسكره الإعدادي المقام في ألمانيا.

وتقدم فريق العاصمة الإيطالية في الدقيقة السابعة عبر الإكوادوري كايسيدو، ثم أضاف جوناثان رودريغيز الهدف الثاني في الدقيقة 19، وبعد 14 دقيقة سجل البرازيلي سيبا الهدف الشبابي الأول.

وقبل نهاية الشوط الأول أحرز خواكين كوريا الهدف الثالث لـ"النسور" وبعدما أجرى المدرب سيميوني إنزاغي عدة تبديلات، سجل الهداف الإيطالي تشيرو إيموبيلي الهدف الرابع قبل أن يختتم أديكاني مهرجان الأهداف في الدقيقة 73.