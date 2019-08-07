الفيصلي يواجه المجزل ودياً

يخوض الفيصلي يوم الجمعة، على ملعبه لقاء وديًا أمام فريق المجزل ضمن استعدادات الفريقين لمنافسات الموسم المقبل.

وعاود الفريق يوم الأربعاء، تدريباته على ملعب النادي بعد انتهاء معسكره في سلوفينيا تحت قيادة مدربه بيريكليس شاموسكا، واستهل المدير الفني الحصة التدريبية بعدد من التمارين الاسترجاعية، فيما شهد المران حضور رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وأعضاء مجلس الإدارة.

ووقع الفيصلي خلال فترة الانتقالات الصيفية مع محمد قاسم وخالد كعبي وخالد الغامدي وإبراهيم غالب ورافائيل سيلفا ووليام ألفيش، فيما غادره حمدان الشمراني ويزيد البكر وسلطان مندش والبرازيلي روجيريو.