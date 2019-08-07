عطيف يعتذر لعبدالغني بعد أحداث مباراة الأهلي والهلال

اعتذر عبدالله عطيف لاعب الهلال والمنتخب السعودي لحسين عبدالغني قائد أهلي جدة بعدما التقطته الكاميرات وهو يشير إلى اللاعب المخضرم بنتيجة المباراة التي انتهت بأربعة أهداف هلالية مقابل هدفين للأهلي.

وأحرز الفرنسي بافيتمبي غوميز 3 أهداف في مرمى أهلي جدة، وتكفل عبدالله الحافظ بتسجيل الهدف الرابع ليقترب الهلال من العبور إلى دور ربع النهائي في دوري أبطال آسيا، وبعد تسجيل الهدف الرابع أظهرت الكاميرات عطيف وهو يرفع 4 أصابع تجاه عبدالغني كإشارة إلى نتيجة المباراة.

وكتب اللاعب الدولي السعودي عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام" تعليقاً تحت صورة لحسين عبدالغني: في المباريات، تحدث أشياء كثيرة وتنتهي مع صافرة الحكم.. أخطأت بحق الكابتين المتألق منذ سنوات حسين عبدالغني، حتى وإن أخطأ بحقي، وهذا يحدث في المباراة، وأيضاً الجماهير الأهلاوية إن أساءت فهمي، أتمنى تقبل اعتذاري لأن هذا ما علمني نادي الهلال وجماهيره العظيمة في احترام جميع الخصوم واللاعبين.

ويستضيف الهلال نظيره الأهلي على ملعب جامعة الملك سعود يوم الاثنين في مباراة إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، وهو بحاجة إلى الفوز بأي نتيجة أو التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدفين ليتأهل إلى الدور التالي.