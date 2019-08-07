غوميز.. تاسع لاعب يحرز "هاتريك" سعودي في آسيا

سجل الفرنسي بافيتمبي غوميز مهاجم الهلال اسمه واحدا من 9 لاعبين ينتمون إلى أندية سعودية، سجلوا "هاتريك" في دوري أبطال آسيا، والهلالي الخامس الذي يهز الشباك 3 مرات في مباراة واحدة ضمن البطولة التي انطلقت بشكلها الجديد قبل 16 عاماً.

وأحرز الفرنسي بافيتمبي غوميز "هاتريك" في مرمى محمد العويس حارس أهلي جدة بمباراة ذهاب ثمن النهائي والتي كسبها الهلال يوم الثلاثاء 4-2.

وبات غوميز اللاعب الهلالي الخامس الذي يهز الشباك بهاتريك في بطولة دوري أبطال آسيا، بعدما فعل الكاميروني باتريك سوفو ذلك في النسخة الأولى التي أقيمت 2003.

وسجل المهاجم الكاميروني المعروف 3 أهداف في مرمى الاستقلال بالنسخة الأولى من البطولة في مباراة انتهت بثلاثة أهداف مقابل هدفين للفريق السعودي.



وفي نسخة 2012، سجل الكوري يو بيونغ سو "سوبر هاتريك" في شباك بني ياس بمباراة ثمن النهائي التي كسبها الهلال بنتيجة كبيرة قوامها 7 أهداف مقابل هدف واحد، وفي نسخة 2014 هز ناصر الشمراني شباك السد القطري على ستاد الملك فهد الدولي 3 مرات.



وخلال مشوار الهلال إلى نهائي نسخة 2017، وضع المهاجم السوري عمر خربين بصمته في مباراة نصف النهائي عندما سجل "هاتريك" في مرمى بيرسبوليس بالمباراة التي انتهت 4-0، وسجل هدفين كذلك في مواجهة الإياب والتي تعادل بها الفريقان.



وأحرز المهاجم الدولي السعودي السابق مرزوق العتيبي 3 أهداف في مرمى ساباهان الإيراني في نسخة 2004 التي حصل اتحاد جدة على لقبها، أما الثنائي نايف هزازي ومحمد نور فسجلا "هاتريك" في نسخة واحدة، عندما أحرز الأول أهدافه في مرمى أم صلال القطري، وتألق الثاني في مباراة تاريخية لا تنسى أمام ناغويا غرامبوس الياباني، قبل أن يخسر فريقهما النهائي أمام بوهانغ ستيلرز 2-1.

وسجل الغاني برنس تاغو اسمه ضمن مسجلي الهاتريك للأندية السعودية، عقب إحرازه 3 أهداف في مرمى الشباب العماني ضمن نسخة 2009.