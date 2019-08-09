أحمد موسى ينضم لمعسكر النصر

أعلن النصر برئاسة صفوان السويكت وصول نجمه النيجيري أحمد موسى إلى الرياض بعد فراغه من إجازته الصيفية التي منحها له المدرب البرتغالي روي فيتوريا.

وكان قد شارك موسى مع منتخب بلاده نيجيريا في كأس أمم إفريقيا الأخيرة قبل أن يودع البطولة أمام المنتخب الجزائري، بطل كأس إفريقيا، في الدور نصف النهائي.

ولعب النصر مواجهته الأولى في الموسم الحالي أمام الوحدة الإماراتي، في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، كما سيلعب لقاء الإياب الاثنين المقبل.

وعلى صعيد الدروي السعودي للمحترفين، سيحاول النصر الاحتفاظ ببطولة الدوري، عندما يواجه ضمك في 22 الجاري.