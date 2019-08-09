"ملعب جازان المنحوت".. تحفة معمارية في جبال الحشر

تشهد جبال الحشر في محافظة بني مالك الواقعة شرق منطقة جازان السعودية تحفة رياضية، صنعها الرجال بعدما حفروا الأرض وطوعوا الصخر طيلة فترة إنشاء ملعب كرة القدم.

وبدأ محمد الحريصي هذا المشروع في عام 2003، ولا يزال العمل على الملعب مستمراً حتى الآن بجهود شخصية.

وعلى الرغم من العمل المستمر بتطوير الملعب، إلا أن الحريصي بدأ اللعب فيه على الرغم من استمرار العمل ليستغله الشباب ويبدأوا لعب كرة القدم، إذ يتسع لما يزيد على 10.000 متفرج، وسبق أن أقيمت عليه بطولات عدة، أولها في 2006، قبل أن يتم اعتماد دورة على أرض الملعب قبل 5 أعوام باسم أمير المنطقة.