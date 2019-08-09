غوميز "الأفضل" في ذهاب ثمن النهائي.. وحمدالله صاحب الهدف الأجمل

كشف موقع بطولة دوري أبطال آسيا يوم الجمعة، حصول الفرنسي بافيتيمبي غوميز مهاجم الهلال على جائزة لاعب الأسبوع في البطولة القارية، بعد نجاحه في إحراز "هاتريك" خلال مباراة فريقه الهلال ضد الأهلي، فيما فاز المغربي حمدالله على جائزة أفضل هدف في مباريات ذهاب دور ثمن النهائي.

وسجل غوميز ثلاثية في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا في فوز فريقه على مضيفه الأهلي 2 - 4، وحصل الفرنسي على تقييم 9.4 من 10 خلال المباراة ليصبح صاحب التقييم الأعلى خلال مباريات الجولة.

وحصل المغربي عبد الرزاق حمد الله لاعب النصر على جائزة صاحب هدف الأسبوع في دوري أبطال آسيا بعد تسجيله هدف فريقه ضد الوحدة الإماراتي في المباراة التي انتهت بهدف لمثله، كما حصل على تقييم 7.5 من 10.

وحصل هدف حمد الله على أكثر من 15 ألف صوت ليأتي في المركز الأول، متفوقاً على جاسم حداديفار لاعب ذوب آهن الذي حل ثانياً بهدفه في الاتحاد، ثم أكرم عفيف لاعب السد ثالثاً.