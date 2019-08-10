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النصر ينهي استعداداته للوحدة.. ويغادر إلى أبوظبي

المصدر: العربية.نت
من تدريبات النصر يوم السبت
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توجهت بعثة النصر إلى مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض يوم السبت وذلك للمغادرة إلى أبوظبي استعداداً لمواجهة الوحدة الإماراتي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وأجرى النصر تدريباته الأخيرة في مقر النادي يوم السبت بمناورة على كامل الملعب، قبل أن تتوجه البعثة إلى المطار تمهيداً للمغادرة إلى العاصمة الإماراتية.

وكان النصر قد تعادل مع الوحدة الإماراتي في مباراة الذهاب التي احتضنها ستاد الملك فهد الدولي الأسبوع الماضي بهدف مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله، بينما عادل البرازيلي ليوناردو النتيجة للوحدة في الشوط الثاني.

كلمات دالّة

#النصر, #الوحدة, #دوري أبطال آسيا

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