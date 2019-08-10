وفد من هيئة الرياضة يزور "الملعب الظاهرة" في جازان

زار وفد من الهيئة العامة للرياضة ملعب جبال الحشر، بناء على توجيهات الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة للوقوف على الملعب الظاهرة.

وعقد الوفد اجتماعاً بحضور مدير فرع الهيئة العامة للرياضة بجازان بحضور رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بجبال الحشر مفرح الحريصي ومالك الملعب محمد حربان. وأنشأ محمد حربان ملعبا يتسع لقرابة 10 آلاف متفرج منحوتا في الجبال، وبطريقة لاقت إعجابا كبيرا.

وقال محمد حربان الحريصي، إن بناء هذا الملعب تطلب ثلاث محاولات، تعود الأولى إلى عام 2003 قبل أن يتم الافتتاح في 2006، كما أوضح أن فكرة المدرج والملعب أخذت من بيئة المنطقة.