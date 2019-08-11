اتحاد جدة يسعى للتأهل على حساب ذوب آهن الإيراني

يتطلع اتحاد جدة لحجز مقعده في الدور ربع النهائي حينما يحل ضيفاً على ذوب آهن الإيراني، في المواجهة التي ستلعب في الدوحة ضمن إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا.

وكان الاتحاد قد فاز في مواجهة الذهاب التي احتضنها ستاد آل مكتوم في مدينة دبي الإماراتية 2-1، حيث وضع قدماً في الدور ربع النهائي.

ويأمل التشيلي خوسيه لويس سييرا مدرب الاتحاد إلى أن يقدم لاعبوه نفس المستوى الذي قدموه في مواجهة الذهاب خاصة الوافد الجديد الأرجنتيني إيميليانو فيكيو والذي حقق جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وسيدخل سييرا المباراة بنفس التشكيلة التي خاضت لقاء الذهاب بتواجد البرازيلي رومارينهو في خط المقدمة ومن خلفه التشيلي فيلانويفا ومواطنه لويس خيمينيز والذي سجّل الهدف الأول بمواجهة الذهاب.

ويعلم الاتحاديون صعوبة المباراة كون فريق ذوب آهن يحتاج لهدف نظيف حتى يحجز مقعده في الدور ربع النهائي، كون مباراة الذهاب انتهت 2-1.

‏‫وسبق للاتحاد أن واجه ذوب آهن في ثلاث مناسبات في مباراة وهي مباراة الذهاب وخسر مواجهة وتعادل مواجهة حينما وقعا بمجموعة واحدة في نسخة عام 2010.