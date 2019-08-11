التونسي نعيم سليتي ينضم إلى الاتفاق

أعلنت إدارة الاتفاق ضم متوسط الميدان الهجومي التونسي نعيم سليتي إلى صفوف فريقها في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعدما وقعت معه عقداً لمدة 3 مواسم قادماً من ديجون الفرنسي.

وبدأ سليتي (27 عاماً) في أكاديمية نادي مرسيليا الفرنسي الشهيرة، وانتقل بعد ذلك إلى سيدان في أبريل 2011، ولعب بعدها في صفوف فريق باريس وريد ستار في الدرجة الثالثة.

ورحل سليتي في صيف 2017 إلى نادي ليل بنظام الإعارة، قبل أن يشتري الأخير عقده، ويعيره إلى ديجون في الموسم الماضي.

ومع ديجون خاض نعيم 35 مباراة في الدوري الفرنسي الموسم الماضي سجل خلالها 3 أهداف وصنع خمسة.

وكان السليتي ضمن عناصر منتخب تونس في بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة بمصر، وسجل هدفاً في مرمى مدغشقر بفوز بلاده بثلاثية دون رد، كما شارك معه في نهائيات كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا.