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روي فيتوريا: كنت واثقاً من بلوغ ربع النهائي

المصدر: العربية.نت
فيتوريا قاد النصر إلى ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه
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أكد روي فيتوريا مدرب النصر استحقاق فريقه بلوغ ربع نهائي دوري أبطال آسيا بعد التغلب على مضيفه الوحدة الإماراتي 3-2 يوم الاثنين في إياب ثمن نهائي البطولة.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي: قدمنا مباراتين بشكل مميز واستحقينا التأهل إلى الدور التالي، قدم اللاعبون روحاً قتالية، وشاهدنا فريقاً ذكياً في المباراة رغم صعوبتها.

وزاد: كنت أعلم أن المواجهة ستكون صعبة، كون الخصم مميز وسجل علينا هدفاً في الرياض، لكننا تحلينا بالقوة الذهنية اللازمة لتحقيق الفوز، وحدث ما أكدته قبل اللقاء عندما سجلنا 3 أهداف، ومتأكد بأننا سنقدم المزيد.

واستطاع النصر قلب خسارته بهدف أمام الوحدة الإماراتي إلى فوز 3-2 بفضل هدف من عبدالرزاق حمدالله وهدفين من البرازيلي جوليانو، ليصعد إلى ربع النهائي بانتظار الفائز من لقاء السد والدحيل القطريين.

كلمات دالّة

#النصر, #روي فيتوريا, #دوري أبطال آسيا, #الوحدة الإماراتي

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