لوتشيسكو: التأهل لم يحسم بعد.. وسنواجه الأهلي بحذر

أكد الروماني رازفان لوتشيسكو المدير الفني للهلال أن فريقه سيتعامل مع المباراة المقبلة أمام الأهلي بكل حذر، مؤكداً أن التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا لم يحسم بعد.

ويلتقي الفريقان، مساء الثلاثاء، على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض في ضيافة الهلال ضمن إياب دور الـ16 للبطولة الآسيوية، ويدخل الأزرق مستفيداً من فوزه ذهاباً 4-2.

وقال لوتشيسكو في المؤتمر الخاص بالمباراة: اللقاء يمثل شوطاً ثانياً في طريقنا نحو التأهل إلى الدور التالي، سنتعامل معه بكل حذر، لأن مثل تلك المواجهات لا تحسم أبداً من مباراة الذهاب فحسب.

وأكد مدرب الهلال أن فريقه يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، وأضاف: . نحن راضون كل الرضا عما قدمه الفريق خلال مباراة الذهاب أمام الأهلي، خاصة وأنه أول لقاء رسمي لنا هذا الموسم.

وفي المقابل، شدد الفرنسي بافيتمبي غوميز مهاجم الهلال على ضرورة تحقيق الفوز، مشيراً إلى أن فريقه سيخوض مباراة أمام خصم قوي ومميز.

وأردف: حين يبدأ المهاجم الموسم بتسجيل عدة أهداف يحصل على دفعة معنوية هائلة تسهم في تقديمه للمزيد خلال الفترة المقبلة.