اتحاد جدة يضرب ذوب آهن برباعية ويتأهل إلى ربع النهائي

أكد اتحاد جدة تفوقه على مضيفه ذوب آهن الإيراني بعد فوزه عليه 4-3، ليحلق بمواطنه النصر في الدور ربع النهائي، في المواجهة التي أقيمت بالدوحة في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا.

وكان الاتحاد قد فاز في مواجهة الذهاب 2-1، والتي احتضنها ستاد آل مكتوم في مدينة دبي الإماراتية يوم الاثنين الماضي.

ولم يجد الاتحاد أي صعوبة في تأكيد تفوقه على مضيفه إذ فرض سيطرته مبكراً وأهدر لاعبوه عدداً كبيراً من الفرص المحققة.

وانتظر الاتحاد حتى الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع والتي شهدت هدفه الأول عن طريق لاعبه الأرجنتيني إيمليانو فيكيو والذي حول عرضية زميله التشيلي كارلوس فيلانويفا بقدمه في شباك أصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء ذوب آهن وتمكنوا من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 53 عن طريق التشيلي لويس خيمينيز لاعب الاتحاد والذي حول الكرة بالخطأ في مرمى زميله الحارس فواز القرني.



ورد الاتحاد سريعاً ونجح بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 54 والذي تكفل به الحارس الإيراني محمد صادقي والذي حول الكرة بالخطأ في مرمى فريقه.

وواصل الاتحاد هجومه ونجح مهاجمه البرازيلي رومارينهو بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 64 بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله حمدان الشمراني ليضع الكرة في الشباك الإيرانية.

ولم يتوقف هجوم الاتحاد ونجح البرازيلي رومارينهو بتسجيل الهدف الرابع بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله التشيلي لويس خيمينيز ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وكثّف ذوب آهن هجومه ونجح بتسجيل هدفين عن طريق لاعبه هادي محمدي عند الدقيقة 72 والنيجيري ماكولاي كريستانوس عند الدقيقة 83.

وسيلعب الاتحاد في الدور ربع النهائي أمام الفائز من مواجهة مواطنيه الهلال وأهلي جدة والتي ستقام في العاصمة الرياض يوم الثلاثاء.