الرائد يعزز دفاعه بالكولومبي بالوميكي

أنهت إدارة الرائد برئاسة فهد المطوع، إجراءات توقيع عقد مع اللاعب الكولومبي إزيكييل بالوميكي قادماً من صفوف فريق ديبورتيفو كالي، بنظام الإعارة لموسم واحد.

وقضى المدافع الكولومبي معظم مسيرته في الأميركيتين، إذ بدأ لاعباً لغاييغول قبل خوض عدة تجارب مع بلازا أمادور البنمي وإسبانيولا التشيلي وأندية كورتولوا وأتلتيكو ناسيونال وديبورتيفو كالي الكولومبية، فيما كانت تجاربه الأوروبية مع أندية سبارتاكس اللاتفي وأولوموك التشيكي وغوميل البيلاروسي، وحقق خلال مسيرته بطولة الدوري الكولومبي في موسم 2016 - 2017 مع أتلتيكو ناسيونال.

ويستعد الرائد للموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين، حيث سيواجه اتحاد جدة في أولى مباريات الفريقين في البطولة، في الثالث والعشرين من الشهر الجاري على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.