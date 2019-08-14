موقع لاتيني: كاريو يقرّب الهلال من بطولة آسيا ومونديال الأندية

أشاد موقع لاتيني بمستوى البيروفي أندريه كاريو، مهاجم الهلال، مؤكدا قدرته على قيادة أزرق العاصمة إلى الفوز بدوري أبطال آسيا والوصول إلى كأس العالم للأندية.

وتأهل الهلال يوم الثلاثاء إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بعدما فاز على أهلي جدة خارج أرضه، 4-2، وخسر إيابا بهدف دون رد، ليواجه الاتحاد أواخر الشهر الجاري.

وعنون موقع "bolaVIP" اللاتيني، خبر مساهمة كاريو قائلا "برفقة كاريو، الهلال يخسر ويتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا".

وزاد الموقع المهتم بكرة القدم في أميركا الجنوبية حول كاريو وقال "هو من أهم لاعبي المنتخب البيروفي، والأمر نفسه للهلال، الذي وقع معه عقدا حتى 2023. ويملك كاريو طموحا كبيرا مع الهلال، كمثال أن يقود فريقه للفوز ببطولة دوري أبطال آسيا والوصول إلى كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه".

ولم يستطع الهلال الفوز ببطولة دوري أبطال آسيا بنسختها الحالية التي بدأت في عام 2003، فيما وصل إلى النهائي مرتين، عامي 2014 و2017.

ومنذ انتقال البيروفي إلى الهلال على سبيل الإعارة في الموسم الماضي، لعب مع أزرق العاصمة 21 لقاء دوريا سجل فيها 3 أهداف وصنع 6، كما شارك في كأس السوبر السعودي أمام الاتحاد، ولعب بطولة كأس الملك قبل أن يغادر الفريق أمام التعاون في نصف النهائي.

وارتبط كاريو بالانتقال إلى النصر في الصيف الجاري بعد انتهاء فترة إعارته إلى الهلال، بإيعاز من البرتغالي روي فيتوريا، الذي أشرف على الجناح الملقب بـ"الثعبان" في بنفيكا، قبل أن يتفق البرتغاليون والهلال على انتقال المهاجم إلى الأخير أواخر يوليو الماضي حتى 2023.