قبل مواجهة العهد.. الاتحاد يتعادل مع جدة ودياً

تعادل الاتحاد ونظيره جدة في المباراة الودية التي جمعتهما يوم الخميس، ضمن استعدادات الفريقين لمنافسات الموسم المقبل.

وسجل هارون كمارا وطارق عبدالله أهداف الاتحاد، فيما أحرز علي التركي وسوري إبراهيم هدفي جدة.

وشهدت المباراة مشاركة الثنائي المغربي كريم الأحمدي ومروان داكوستا لأول مرة منذ فراغهما من مشاركتهما مع منتخب بلادهما في كأس أمم إفريقيا الأخيرة.

وتأهل الاتحاد يوم الاثنين إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا بعدما تغلب على ذوب آهن الإيراني ذهابا وإيابا 2 – 1، 3 – 4، ليواجه مواطنه الهلال في 28 أغسطس الجاري.

ويلعب الاتحاد مباراته القادمة أمام العهد اللبناني في 20 من الشهر الحالي ضمن بطولة كأس محمد السادس، قبل أن نادي الرائد في أولى مبارياته في الدوري السعودي للمحترفين في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، فيما سيحل جدة ضيفا على النجوم في أولى مبارياته بدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.