رومارينيو "الأفضل" في الإياب.. وجوليانو وحمدالله يتقاسمان الوصافة

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم البرازيلي رومارينيو، مهاجم اتحاد جدة، كأفضل لاعب في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وحصل رومارينيو على تقييم 8.9 في المركز الأول بعد ثنائيته في مرمى ذوب آهن الإيراني، فيما احتل مواطنه جوليانو، لاعب النصر المركز الثاني، والمغربي عبدالرزاق حمدالله المركز الثالث بتقييم وصل إلى 8. ووقع عبدالفتاح عسيري، مهاجم أهلي جدة، رابعاً في ترتيب أفضل اللاعبين لجولة الإياب بعدما سجل هدف المباراة الوحيد لفريقه أمام الهلال.

وساهم الثلاثي في فوز أنديتهم بإياب دور الـ16 للبطولة القارية، بعدما سجل الأول الهدفين الثالث والرابع لفريقه على ذوب آهن، فيما سجل جوليانو الهدفين الثاني والثالث، وأحرز حمدالله هدفاً وصنع آخر.

وسيلعب الاتحاد مواجهته القادمة الآسيوية أمام الهلال في الدور ربع النهائي بالسابع والعشرين من أغسطس الجاري، بينما سيواجه النصر نادي السد القطري في السادس والعشرين من الشهر نفسه.