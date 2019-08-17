"الرابطة" تفوض مسلي آل معمر لتوقيع 3 رعايات لدوري المحترفين

وافق أعضاء مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، على تفويض مسلي آل معمر رئيس المجلس، لتوقيع 3 رعايات للمسابقة التي تنطلق في الـ22 من أغسطس الجاري.

واحتضنت جدة اجتماع أعضاء مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين يوم السبت، والذي ترأسه مسلي آل معمر، رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بحضور عبدالعزيز الحميدي، المدير التنفيذي للرابطة، وممثلي الأندية الـ16 المشاركة في الدوري.

واطلع أعضاء المجلس على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للرابطة، إلى جانب اللائحة التنظيمية لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين، والتي شملت عدداً من الأمور التنظيمية والتسويقية، حيث تم اعتماد التعديلات المقترحة.