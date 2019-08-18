استمرار اسم دوري كأس محمد بن سلمان في النسخة الجديدة من الدوري السعودي

أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة استمرار إطلاق اسم دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين على النسخة الجديدة من الدوري السعودي.



وأقيم في جدة يوم الأحد حفل تدشين الدوري السعودي بنسخته الجديدة موسم 2019-2020 برعاية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة وياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ومسلي آل معمر رئيس رابطة دوري المحترفين السعودي بالإضافة إلى ممثلي الأندية الـ16 والتي ستشارك في المسابقة وعدد من نجوم كرة القدم السابقين.

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي: من هذا المنطلق وتقديراً وعرفاناً منا جميعاً بهذه المبادرات العملاقة فسيستمر إطلاق اسم ولي العهد على هذه النسخة لتصبح مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وهي التسمية التي نعتز بها جميعاً كجزء بسيط من تقدير ومحبة نكنها كرياضيين للأمير محمد بن سلمان.



وستلعب مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين على 10 ملاعب في الرياض وجدة ومكة والدمام وبريدة وأبها والرس والمجمعة والأحساء، وتم تطوير 284 بوابة إلكترونية في خمسة ملاعب رئيسية.



وأطلقت الهيئة العامة للرياضة منصة إلكترونية باسم "تذاكر السعودية" تقدم للجماهير والأندية بشكل مجاني وذلك لشراء التذاكر عن طريق الإنترنت.



وسيكون نقل المباريات بشكل مجاني على القنوات الرياضية السعودية، كما أطلقت الهيئة العامة للرياضة منصة وتطبيق GSA.Live وذلك لمتابعة مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.