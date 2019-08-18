"بن زومة" شريكاً تقنياً لأهلي جدة

وقعت إدارة أهلي جدة يوم الأحد اتفاقية استراتيجية مع شركة بن زومة للتقنية لتصبح شريكاً تقنياً للنادي مدة 3 سنوات مقبلة.

وقال أهلي جدة في بيان رسمي إن التوقيع الذي أبرمه رئيس النادي أحمد الصائع جاء تنفيذاً لعملية ومواكبة توجهات ورؤية الهيئة العامة للرياضة وتطوير البنية التحتية الرياضية في مجال الشبكات وأمن المعلومات.

وقال الصائغ في حديث نقله حساب النادي على "تويتر" أن إدارة النادي تسعى إلى تحويل كافة المعاملات داخل النادي إلى إلكترونية من خلال تطبيق الرقمنة والاستفادة من مرافق المنشأة إلكترونيا وذلك لمواكبة رؤية الهيئة العامة للرياضة في تطبيق الحوكمة والتنظيم الإداري داخل الأندية الرياضية.