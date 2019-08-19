أبها يضم قائد منتخب مدغشقر

وقعت إدارة أبها مع فانيفا أندرياستيما قائد منتخب مدغشقر ولاعب كليرمونت الفرنسي لتمثيل الفريق في الموسم المقبل من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وبعدما بدأ مسيرته الاحترافية في بلاده عام 2004، انتقل أندرياستيما (34 عاماً) إلى فرنسا والتحق بنانت في صيف 2007، وانتقل بعد ذلك معاراً إلى كان وبولون، وفي 2009 وقع عقداً مع أميان لمدة موسم، ورحل بعد ذلك إلى بياوفييه ومنه نحو كريتييل.

وفي موسم 2016 – 2017 انتقل إلى سوشو الذي أعاره إلى لوهافر العام الماضي، قبل أن يمضي الموسم الفائت رفقة كليرمونت.

وعلى المستوى الدولي، خاض فانيفا 42 مباراة دولية مع مدغشقر آخرها في كأس أمم إفريقيا 2019، وسجل خلالها 14 هدفاً.