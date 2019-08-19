اتحاد جدة يستهل مشاركته "العربية" بمواجهة العهد اللبناني

يستهل اتحاد جدة مشاركته في كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال يوم الثلاثاء، حينما يستضيف نظيره العهد اللبناني على ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، في ذهاب الدور 32 للمسابقة.

ويسعى الاتحاد لتقديم بدايةٍ قوية بعكس التي قدّمها في النسخة الماضية، حينما خرج مبكراً على يد الوصل الإماراتي في الدور 32 حينما تعادل ذهاباً في جدة 1-1 وخسر إياباً في دبي سلبياً.

وقرر التشيلي لويس سييرا مدرب الاتحاد ضم جميع لاعبيه الأجانب في البطولة العربية بعد أن قرر الاتحاد العربي السماح بضم جميع الأجانب على أن يشارك 5 لاعبين في كل لقاء.

وقررت إدارة الاتحاد قيد اسم الحارس البرازيلي مارسيليو غروهي الذي تم التعاقد معه في يناير الماضي ولم يشارك بسبب الإصابة، ولم يضمه المدرب في قائمة المشاركة هذا الموسم في البطولات السعودية وفي دوري أبطال آسيا.

وبدأ الاتحاد موسمه بشكل مميز بعد أن حجز مقعده في الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا بعدما أقصى نظيره ذوب آهن الإيراني بالفوز عليه ذهاباً 2-1 واياباً 4-3، ليطير لمواجهة مواطنه الهلال.

وستكون هذه المباراة إعدادية للفريق لافتتاح موسمه في دوري كأس محمد بن سلمان، حيث سيستضيف الرائد يوم الجمعة المقبل على ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة".

وفي المقابل يتطلع العهد اللبناني لتقديم مستوى مميز في مشاركته العربية الثالثة بعد أن شارك في نسخة 2005 و2017 والتي قدّم فيها أداءً جيداً.

ويعتبر العهد أحد أبرز الفرق اللبنانية في المواسم الماضية، حيث توج بلقب الدوري اللبناني في الثلاثة مواسم الماضية، إضافة إلى تأهله إلى المباراة النهائية لكأس الاتحاد الآسيوي والذي سيقابل نظيره الجزيرة الأردني في نهاية شهر سبتمبر المقبل.‬