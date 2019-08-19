سييرا يرفض الكشف عن أجانب اتحاد جدة ضد العهد اللبناني

رفض التشيلي لويس سييرا، مدرب اتحاد جدة، الكشف عن اللاعبين الأجانب الذين سيخوضون مباراة الفريق أمام العهد اللبناني، يوم الثلاثاء، ضمن ذهاب دور الـ 32 في بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

وقال سييرا خلال، يوم الاثنين، في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة: اللاعبون الأجانب المختارون للمباراة ستشاهدونهم يوم الثلاثاء.

وأضاف: متحمسون لبدء منافسة في بطولة جديدة ولتقديم المستوى المطلوب، ولا يمكن أن نتحدث عن ضغط المباريات خلال الأيام العشرة القادمة والإرهاق إلا بعد المواجهة الرابعة.

بدوره، رأى اللاعب خالد السميري أن اللقاء مهم جدا للفريق في افتتاح البطولة، وأضاف: نسعى للظهور بمستوى يليق باسم الاتحاد.