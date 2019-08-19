مصادر "العربية.نت": الهلال لم يقدم عرضاً رسمياً لضم ليوناردو

كشفت مصادر "العربية.نت" عدم تلقي البرازيلي ليوناردو دا سيلفا سوزا عروضاً رسمية للانتقال من الوحدة الإماراتي، نافية الأخبار التي ربطته بالرحيل إلى الهلال السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأثار البرازيلي ليوناردو دا سيلفا سوزا، جناح الوحدة الإماراتي الذي لعب لأهلي جدة وبارتيزان الصربي سابقاً، الشكوك حول مستقبله، وذلك بعد صورة نشرها عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وسط أنباء وتقارير صحافية تشير إلى اقترابه من العودة إلى دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشارت مصادر "العربية.نت" إلى أن نادي الوحدة لم يتلق أي عرض رسمي من أي ناد سعودي، في حين ذهبت تقارير إخبارية إلى أن اللاعب في طريقه إلى الهلال في صفقة تبادلية، علما بأن رغبة ليوناردو الأولى كانت الاستمرار مع ناديه الإماراتي، إلا أنه طلب زيادة في عقده الذي ينتهي بعد 11 شهرا، إذ يرى اللاعب البرازيلي أنه يستحق ذلك نظير ما قدمه للفريق طيله الفترة الماضية منذ انضمامه إلى الوحدة في صيف 2018 قادما من الأهلي السعودي.

ويتصدر صاحب الـ 27 عاما، ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا بـ9 أهداف، علما بأن فريقه الوحدة خرج من المسابقة على يد النصر السعودي، وذلك بعد تعادله في الرياض 1-1 وخسارته في أبوظبي بنتيجة 3-1 ضمن دور الـ 16 من المسابقة.

وتزايدت التقارير الصحافية في الساعات الماضية حول مستقبل الجناح البرازيلي، والتي عززها ليوناردو بحذف اسم نادي الوحدة من حسابه على "إنستغرام"، بينما نشر صورة على ذات الحساب، لفت خلالها إلى أنه حان وقت للرحيل عن النادي الإماراتي، بعدما ذكر: انتقل إلى ما يثير اهتماماتك، وانتقل إلى هدف قريب جدًا، إذا كان شخص ما يؤذيك، فانتقل من دون النظر إلى الخلف. إذا كان شخص ما أو شيء ما يجعلك حزينًا، ارفع رأسك واذهب، العالم مصنوع من الفرص والخيارات.

وذكرت تقارير صحافية برازيلية أن ليوناردو بات قريبا من الانتقال إلى دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وقالت صحيفة "لانس": سيلعب ليوناردو الموسم المقبل لفريق آخر، واللاعب في طريقه إلى السعودية، كما أكدت يومية "UOL" اقتراب ليوناردو من الدوري السعودي.

وعرف ليوناردو الملاعب السعودية عندما انتقل إلى أهلي جدة صيف 2017 قادماً من بارتيزان الصربي، وسجل حينها مع الفريق 11 هدفا في 21 مباراة، وحل ثانياً في الدوري السعودي للمحترفين خلف الهلال البطل بفارق نقطتين.