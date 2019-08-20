اتحاد جدة يكتسح العهد اللبناني ويضع قدماً في دور الـ 16

وضع اتحاد جدة قدماً في الدور ثمن النهائي عقب فوزه على ضيفه العهد اللبناني 3-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" يوم الثلاثاء، في ذهاب الدور 32، لكأس محمد السادس للأندية العربية.

ولم يجد الاتحاد أي صعوبة في تجاوز خصمه بعدما انتظر 15 دقيقة حينما تمكن مهاجمه البرازيلي رومارينهو من افتتاح التسجيل بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله الأرجنتيني ايميليانو فيتشو ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وعزز المغربي مروان دا كوستا مدافع الاتحاد تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 27 بعدما ارتقى لعرضية زميله فيتشو ليحول الكرة برأسه في الشباك، وعند الدقيقة 38 تمكن الصربي ألكسندر بريوفيتش بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله سعود عبدالحميد ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني واصل الاتحاد هجومه وكاد مدافعه مروان دا كوستا أن يسجل الهدف الرابع بعدما حول عرضية زميله فيتشو برأسه نحو مرمى العهد إلا أنها أصابت العارضة.

وسيلتقي الفريقان يوم الثلاثاء المقبل في مباراة الإياب التي سيحتضنها ستاد كميل شمعون بالعاصمة اللبنانية بيروت.

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