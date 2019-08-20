إدارة الرائد تمدد عقد صالح الشهري حتى 2022

جددت إدارة الرائد يوم الثلاثاء عقد المهاجم صالح الشهري 3 مواسم مقبلة، وذلك بعدما وافقت على انتقاله إلى الهلال بنظام الإعارة.

وانتقل الشهري إلى الهلال بنظام الإعارة في ساعة مبكرة من صباح يوم الثلاثاء، وضمه الفريق مباشرة إلى قائمته في دوري أبطال آسيا استعداداً لملاقاة اتحاد جدة في ربع النهائي نهاية الشهر الجاري ومنتصف سبتمبر المقبل.

وربطت إدارة فهد المطوع المهاجم المنتقل من أهلي جدة قبل 4 أعوام بعقد احترافي يمتد حتى 2022، وسيقضي العام الأول منه معاراً إلى الهلال.

وخاض الشهري (26 عاماً) عدة تجارب احترافية تلت خروجه من فئات أهلي جدة السنية، ولعب في البرتغال مع بيرا مار، وعاد إلى الأهلي الذي نقله للرائد في صيف 2015.