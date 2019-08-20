الإنجليزي كولينز رئيساً مكلفاً للجنة الحكام السعودية

كلف الاتحاد السعودي لكرة القدم الإنجليزي جايكوب كولين مدير تقنية الفيديو في الاتحاد برئاسة لجنة الحكام لحين الانتهاء من تعيين خبير تحكيمي دولي في الأيام المقبلة.

وسيكون كولينز رئيساً للجنة ويوسف ميزرا نائباً له وبعضوية عبدالله الشلوي وعبدالرحمن التويجري وعبدالعزيز العقيلبي، بالإضافة إلى تعيين الإيطالي ماثيو تريفولوني مستشاراً للجنة.

وسيكون نعيم البكر رئيساً للجنة المسابقات والتي سيكون الأعضاء فيها كلا من عبدالله الدخيل نائباً للرئيس، ومحمد الجميعي وفيصل الخنيفر وعبدالمجيد العميم، كما سيتولى نزيه النصر لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيربة بعضوية فايز المالكي وعبدالعزيز الحميدي وناصر اليوسف وهيف الفويه.