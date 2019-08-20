كاريو: "الاحترام" دفعني إلى تجاهل أوروبا ونصيحة مدرب بيرو

كشف البيروفي أندريه كاريو، جناح الهلال، أن ريكاردو جاريكا، مدرب منتخب بيرو، طلب منه عدم الاستمرار مع الهلال والعودة إلى أوروبا، مشيرا إلى أنه فضل الهلال على الكثير من العروض الأخرى، وذلك للاحترام الذي وجده في النادي ومن قبل الجماهير، كما أن أسرته أرادت التواجد في السعودية.

وقال كاريو "27 عاما" في مقابلة مع إذاعة بيرو يوم الاثنين: أشعر بالسعادة في الدوري السعودي، ولست نادما على تجديد تعاقدي مع الهلال، لأن الدوري يتمتع بمستوى عال.

وحول المحادثات التي تمت بينه وبين مدرب منتخب بيرو، ذكر: طلب مني ريكاردو جاريكا الانتقال إلى أوروبا في فترة الانتقالات الصيفية وذلك للمحافظة على وجودي في المنتخب، وكانت لدي العديد من العروض ولكنني فضلت الاستمرار مع الهلال.

وأضاف: الاحترام الذي أجده في الفريق ومن المشجعين أيضا دفعني للتوقيع للهلال، وأنا سعيد للغاية بقراري الذي اتخذته، كما أن عائلتي تحب العيش في السعودية.

وشدد كاريو على أن الدوري السعودي شهد تطورا ملحوظا وارتفاعا في المستوى الفني، موضحا: ألعب في مسابقة قوية من كافة النواحي، بغض النظر عن مدى عدم تصديق الناس لذلك.. لكن هناك لاعبين من أوروبا في هذا الدوري، مثل الإيطالي جوفينكو الذي يقول إن كرة القدم في السعودية أكثر قوة من الدوري الأميركي للمحترفين.

ونجح مجلس إدارة نادي الهلال، في شراء عقد الدولي البيروفي الحاصل على فضية كوبا أميركا 2019 مع منتخب بلاده، والحصول على توقيعه لمدة 4 سنوات، وذلك بعدما كشفت التقارير الإعلامية عن دخول عدة أندية في مفاوضات مع بنفيكا البرتغالي بغية كسب خدمات اللاعب الذي شارك على سبيل الإعارة لمدة عام في الموسم الماضي مع الهلال.